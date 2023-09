Le scuole inagibili: il caso Cannara

Anche quest'anno non tutte le campanelle torneranno a suonare. Mentre dovrebbero partire a breve gli interventi di progettazione su 95 edifici danneggiati dal terremoto del 2016, sono ancora molte le scuole umbre che non hanno riaperto. Come la scuola media Anna Frank di Cannara, dichiarata parzialmente inagibile, l'amministrazione aveva stimato un costo più elevato per l'adeguamento e ha scelto di demolirla e ricostruirla.

Da sette anni un centinaio di studenti delle sei classi delle medie sono ospitati nella palestra della scuola primaria, in classi temporanee. Così c'è chi decide di iscrivere i bambini in altri istituti. Il polo che dovrebbe nascere al posto della vecchia scuola prevede anche l'infanzia, il nido e una mensa. Il Comune fa sapere che sono in corso sopralluoghi per svuotare definitivamente la struttura e procedere con lo smontaggio e che l'intervento è già interamente finanziato.

Il servizio di Giulia Bianconi con il montaggio di Simone Pelliccia