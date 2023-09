Intervista al col. Antonio De Rosa, nuovo comandante provinciale dei carabinieri

Cambio al vertice del comando provinciale dei Carabinieri di Terni dove da ieri si è insediato il colonnello Antonio De Rosa. Cinquant'anni, originario di Firenze, De Rosa arriva dal comando generale dell'Arma, dopo una lunga esperienza maturata sul territorio. Ultimo incarico operativo sul territorio a Gela. Primi contatti con la realtà ternana e idee già chiare sulle problematiche di un territorio in cui il contrasto al traffico degli stupefacenti è per forza di cose una delle priorità. Ma grande allarme anche per le truffe a danno degli anziani.

Massima attenzione inoltre, come più volte spiegato anche dal procuratore capo di Terni Alberto Liguori, al contrasto dei fenomeni da codice rosso legati alla violenza sulle donne.

Assieme al colonnello De Rosa arrivano a Terni anche il tenente colonnello Giancarlo Caporaso, che guiderà il Reparto Operativo, e il maggiore Marco Ruffini, neo comandante del nucleo investigativo. Che nella loro prima uscita hanno ribadito l'importanza di un rapporto di collaborazione con la cittadinanza.

Nel servizio l'intervista di Massimo Solani