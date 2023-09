E' diventata la più importante gara di mountain bike dell'Italia centrale, e quest'anno ha festeggiato i suoi dieci anni. Per regalo del decennale, la Spoleto Norcia in mountain bike ha raggiunto la cifra di ben duemila partecipanti, tra cui duecento agonisti, che si sono dati battaglia sul percorso hard di 85 chilometri con un dislivello di 2200 metri. Partenza subito molto forte, poi il gruppo si è spaccato. A vincere è stato il portoghese Tiago Ferreira, metre prima tra le donne è arrivata la russa Kristina Ilina, a testimonianza del livello ormai internazionale della corsa. Il diciassettenne Riccardo Paloni dell'MTB Spoleto si è affermato nella categoria Juniors Elite. I numerosi altri appassionati di cicloturismo si sono distribuiti sui quattro percorsi non professionistici, diversi per difficoltà, incluso un percorso per famiglie, per una grande festa nella natura amata anche dai bambini. Come è noto il percorso classico della Spoleto Norcia è stato ricavato per 35 chilometri lungo il tracciato dismesso della ferrovia che unisce le due cittadine attraverso la Valnerina, e nel 2014 ha vinto il Green Road Award, l'Oscar del Cicloturismo. Una realtà che attirando molti dà anche una spinta al turismo della zona: nell'ultimo anno sono stati quantificati in circa 50 mila i passaggi su questo percorso.

di Osvaldo Baldacci