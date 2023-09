Terremoto, il dolore della comunità marocchina in Umbria

Dolore e ansia fra i cittadini marocchini che vivono in Umbria per le notizie sul drammatico terremoto che ha sconvolto il paese di origine. Sono ore di angoscia per la sorte delle famiglie rimaste in patria, con le quali, a trentasei ore dalla scossa, è ancora complicatissimo mettersi in comunicazione. Soprattutto per chi è arrivato in Italia dalle zone montuose dell'Atlante, dove i soccorsi arrivano a fatica e le linee telefoniche sono ancora fuori uso. Mustapha El Azzab è responsabile della comunità marocchina di Perugia. Con 9.500 cittadini registrati, la comunità marocchina è la terza per grandezza in Umbria. Nelle prossime ore, anche di concerto con l'Associazione nazionale dei comuni dell'Umbria e con il sindaco di Deruta Michele Toniaccini, le comunità inizieranno una raccolta beni di prima necessità da inviare in patria. Nel frattempo, però, le notizie che arrivano sono drammatiche, come racconta Mimoun El Hashmi, imam marocchino di Terni.

di Massimo Solani