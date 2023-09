Usura, patto tra Fondazione e Carabinieri

Una rete capillare sul territorio a supporto dell'attività della Fondazione Umbria Prevenzione Usura. È quella messa a disposizione dall'Arma dei Carabinieri. Il protocollo è stato siglato questa mattina a Perugia presso la Prefettura. A tenere a battesimo il protocollo, il prefetto di Perugia Armando Grandone, il quale ha sottolineato come sia fondamentale salvaguardare il territorio dalla piaga dell'usura ed evitare soprattutto il radicamento dei fenomeni criminali. Con questo atto, ha sottolineato il generale Gerardo Iorio, comandante della Legione Carabinieri Umbria, l'Arma ribadisce la sua vicinanza al cittadino.

Il presidente Cardella ha ricordato che la missione della Fondazione è principalmente l'ascolto e successivamente l'aiuto alle persone in difficoltà, siano esse singole famiglie o imprese, attraverso l'accesso al credito agevolato e la formalizzazione di piani di rientro dall'indebitamento. A portare il loro contributo, anche il procuratore generale presso la Corte d'Appello Sergio Sottani (per il quale vanno distinti coloro che sono vittime di sovraindebitamento e l'usurato che è consapevole della situazione e non la denuncia) e il procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone (che ha ricordato che c'era il timore che nel post pandemia ci fosse il rischio di usura tra le medie imprese ed invece il sistema economico regionale pare aver retto).

In conclusione, la presidente Tesei ha ribadito il forte impegno della Regione a sostegno della Fondazione Umbria Prevenzione Usura, perché nessuno deve restare solo nel momento di difficoltà.

Nel servizio di Luca Ginetto, montato da Francesco Fiocchi, le parole del presidente Fausto Cardella e del generale Gerardo Iorio