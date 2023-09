Braglia duro dopo il pari tra Gubbio e Fermana

È molto critico mister Braglia nel post partita. Lo 0-0 del Barbetti contro la Fermana ha visto il suo Gubbio fare più di un passo indietro rispetto alla bella prestazione di Ancona. Il tecnico non risparmia nessuno, a cominciare da se stesso, ma individua in alcune situazioni, non propriamente tattiche, le lacune che hanno impedito alla squadra di esprimersi sui livelli auspicati. Due pareggi in casa in altrettante partite sono un cruccio per i rossoblù, ma c'è anche qualcosa di positivo da rimarcare: la squadra di Braglia è ancora imbattuta e in tre partite ha subito solo due reti.

Nel servizio di Luca Pisinicca, montato da Federico Fortunelli, le parole del tecnico Piero Braglia e del difensore Mario Mercadante