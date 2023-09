Perugia e Seattle gemellate da 30 anni

Sono 30 anni ricchi di iniziative quelli che sono stati celebrati per l'anniversario del gemellaggio tra Perugia e Seattle. Nel 1993 i Sindaci Norman Rice di Seattle e Mario Valentini di Perugia, firmarono un patto di gemellaggio che verrà rinnovato a ottobre a Seattle con la partecipazione di una delegazione comunale che potrà ammirare "Piazza Perugia" decorata con la ceramica dell'Antica Deruta. Tra le varie iniziative di questi ultimi anni il Premio De Poi con progetto di scambio tra artisti dell'Accademia perugina e di Pottery Northwest, Il SIFF Cinema Italian Style a Seattle, l'ospitalita' di studenti perugini presso famiglie di Seattle per l'anno all'estero, le attivita' educative relative alla cultura nativa-americana presso scuole elementari di Perugia. Di grande importanza le collaborazioni tra l'Universita' degli Studi di Perugia e la University of Washington di Seattle e tra imprese umbre e imprese di Seattle.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, con il montaggio di Renzo Matteucci, gli interventi di Elisabetta Valentini, presidente del Comitato di gemellaggio Perugia-Seattle