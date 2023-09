Una scuola superiore da quattro anni

Per loro la campanella è già suonata: sono 14 ragazzi e una ragazza che provengono da tutta l'Umbria e il 5 settembre, una settimana prima degli altri studenti, hanno inaugurato la prima classe del nuovo corso proposto dsll'Istituto tecnico tecnologico statale 'Alessandro Volta' di Perugia. Il nuovo indirizzo di studi 'Elettronica-Elettrotecnica legato ai temi della transizione ecologica e digitale' è caratterizzato da una durata di quattro anni invece dei tradizionali cinque. Nel quadriennio viene rimodulata l'offerta formativa del percorso quinquennale per assicurare agli studenti il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e competenze richiesti. Alcuni insegnamenti verranno svolti utilizzando la modalità mista della didattica digitale integrata, consentendo una gestione funzionale del tempo, e lo studente potrà costruire il corso di studi in modo personalizzato scegliendo tra alcuni insegnamenti opzionali: Matematica per le Stem, Space Lab, Robotica e Nuove Tecnologie, Cyber security. L'orientamento comincerà dal secondo anno attraverso specifiche attività, e chi vorrà potrà proseguire il percorso del 4+2 con l'ITS Umbria Academy .

