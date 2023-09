Il coraggio dei passi dell'arcivescovo Ivan Maffeis

Grande festa nella Cattedrale di San Lorenzo a Perugia. Con una solenne cerimonia è stata celebrata la Festa della Madonna delle Grazie, presente con un'icona molto venerata dipinta da un allievo del Perugino su una colonna della navata centrale, cui il vescovo Monsignor Ivan Maffeis si è rivolto con una preghiera comunitaria.

La festa coincideva anche con il primo anno dell'insediamento di Monsignor Maffeis ad Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, e nell'occasione il nunzio apostolico in Italia, mons. Emil Paul Tscherring, in rappresentanza del Papa, ha imposto al vescovo il Pallio, simbolo di vicinanza e fedeltà al Pontefice.

Per il suo primo anno da vescovo, Monsignor Maffeis ha consegnato ai fedeli della diocesi la sua prima Lettera pastorale dal titolo: "Il coraggio dei passi", una proposta di cammino che attende la Chiesa perugino-pievese per essere "sempre più evangelizzatrice, missionaria e profetica al suo interno e all'esterno, con uno sguardo privilegiato al mondo giovanile, per contribuire allo sviluppo di una società più umana e più giusta per dirsi, in primis, cristiana", con un esplicito richiamo ai grandi santi umbri.

