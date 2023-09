La ciclabile dell’acqua

18 chilometri in bici da Terni a Narni. Il progetto si ricollega alle vie dell’acqua, una delle più lunghe piste ciclabili accanto ai fiumi, che una volta completata partirà da Roma per arrivare ad Assisi. Un’autostrada ciclabile turistica immersa nella natura. La pista parte da Ponte Allende a Terni e si congiunge alla ciclabile delle Gole del Nera Ci troviamo in località Pescecotto presso Narni, i lavori al momento arrivano fino qui. La ciclovia funzionerà anche come collegamento casa lavoro per i ternani che lavorano a Narni e i narnesi che lavorano a Terni. Il tratto in esecuzione percorre gli argini del Nera già eseguiti dal Consorzio di Bonifica Tevere-Nera. Il Comune di Narni, capofila del progetto, ha vinto il bando PSR da 2 milioni di euro, altri 450 mila euro per le opere di messa in sicurezza arrivano dal Ministero.

Nel servizio di Antonio Barillari gli interventi di Luca Tramini, assessore alla Mobilità del Comune di Narni