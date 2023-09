Di corsa e in bici, migliaia da tutta Italia per la Spoleto-Norcia

Ciclismo, cicloturismo e adesso anche il podismo, 800 gli iscritti alla corsa lungo il percorso dell'ex ferrovia tra Spoleto e Norcia. Ma l'evento più atteso resta la gara in mountain bike, per cui diecimila persone sono attese da tutta Italia, duemila gli iscritti. La manifestazione, che festeggia i dieci anni di esistenza, riscuote sempre più successo ed è ormai diventata un volano importante per la promozione del territorio. Intanto in parallelo spazi sportivi per tutti, con attività dedicate ai bambini e spazi di inclusione anche con biciclette pensate per i disabili. Si festeggia un mondo della bicicletta ma anche dello sport per tutti. E c'è anche la Vespa!

Nel servizio di Antonello Brughini l'intervento di Cristian Baroni, presidente Associazione "Il sorriso di Teo"