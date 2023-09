Torna il Cortile di Francesco

Sono decine gli appuntamenti che si svolgeranno dal 14 al 16 settembre ad Assisi per il cortile di Francesco. Numerosi gli ospiti annunciati nella presentazione. “Essere in regola” è il tema della nona edizione con 30 appuntamenti in programma, con incontri, spettacoli, esperienze guidate e attività per i più piccoli nel consueto appuntamento del Cortile dei bambini.

Nel servizio di Monica Tasciotti, gli interventi di fra' Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, e fra' Giulio Cesareo, direttore ufficio comunicazione del Sacro Convento