Quintana, il giorno della Rivincita

Incanto e stupore. Le emozioni (sempre forti) regalate dal corteo barocco: nelle vie e nelle piazze di una Foligno calda e luccicante, seicento figuranti hanno dato vita alla sfilata delle rappresentanze rionali. Dame e cavalieri, alfieri e tamburini nel centro storico della città: applausi per tutti, in particolare per la madrina Federica Moro, cha ha indossato un nuovo abito, firmato da Stefania Menghini. Un trionfo di eleganza.

Foligno in questi ultimi giorni ha fatto il pieno: alberghi, ristoranti e bed and breakfast al completo. E nel pomeriggio - a partire dalle ore 15 - la Giostra della Rivincita al Campo de li Giochi. Assenti Gubbini, il vincitore di giugno (infortunato) e Innocenzi (squalificato). Pronostico dunque apertissimo: il veterano Scarponi - di sicuro - proverà a centrare il bersaglio grosso, ma attenzione ai giovani.

Nel servizio di Antonello Brughini, montato da Renzo Matteucci, le parole della madrina della Quintana Federica Moro e del magistrato dell'Ente giostra Simone Capaldini