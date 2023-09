Isola prossima, una lezione sulla biodiversità

Quali sono gli ecosistemi lacustri, come riconoscere le specie che li abitano, qual è il ruolo dell'uomo. Lezioni-gioco sulla biodiversità, ma anche su microplastiche e cambiamenti climatici per formare cittadini consapevoli e sostenibili. Duecento bambini da scuole di Assisi e Perugia sono sbarcati sull'Isola Polvese per Isola Prossima, il festival di Arpa su ambiente e futuro

Partner dell'evento ,i Carabinieri forestali, con giochi per far conoscere gli animali e il centro di recupero degli animali selvatici e Legambiente, che sulla scia del progetto Blu lakes ha organizzato una caccia al rifiuto. Rifiuti ben nascosti dai volontari, simili a quelli che sono stati trovati sull'isola in anni di monitoraggio. Un'attività per portare i bambini a riflettere sul ciclo di vita delle cose.

E per gli adulti, quest'anno, Isola prossima esce dalla Polvese per andare in tutta l'Umbria, da Città di Castello a Terni, con una serie di incontri formativi e di spettacoli teatrali nel fine settimana. Filo conduttore, il tema del suolo e le sue fragilità.

Nel servizio di Elisa Marioni, montato da Gabriele Liberati, le parole di Michele Sbaragli (Arpa Umbria), Susanna Cimarelli (insegnante dell'Istituto comprensivo Perugia 4) e della segretaria di Legambiente Umbria, Martina Palmisano