A Uj Week End i travolgenti Funk Off

Un’esibizione spettacolare in un luogo spettacolare. Ospiti fissi delle strade cittadine durante le edizioni di Umbria Jazz estive, primaverili e invernali, a Umbria Jazz week i Funk off suonano alla cascata delle Marmore. La street band toscana segue le orme delle tradizionali “marching band” di New Orleans, rieditate in versione funkeggiante. Come sempre i Funk off appaiono all’improvviso, coinvolgono il pubblico, divertono e trasmettono entusiasmo.

Stasera Ray Gelato a piazza Tacito, a piazza Europa The Swingers Orchestra, a seguire Pedrito Martinez. Umbria Jazz week end continua anche domani nelle piazze e nei locali del centro storico di Terni. Si suona fino dopo mezzanotte.