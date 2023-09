Ultimati i lavori tra Gabelletta e Maratta

Tre travi del peso di 80 tonnellate l’una, lunghe 36 metri, alte 2. Le gru sono arrivate a Terni da Teramo, una ditta specializzata nel montaggio di grandi strutture. Delicatissima la fase di posa sugli appositi apparecchi di appoggio: hanno la tolleranza di un millimetro e le travi devono centrarli perfettamente.

Sono arrivate da Ausonia in provincia di Frosinone, un trasporto eccezionale su gomma che ha impegnato il Comune nella richiesta delle autorizzazioni dei diversi enti gestori delle strade percorse: la statale in Lazio, l’autostrada fino a Orte, la 675. Erano previste 12 ore di chiusura della superstrada a partire dalle 19.30 di ieri sera. I lavori sono terminati in anticipo all’una di notte, stamattina la viabilità sul raccordo Terni Orte è riaperta.



Lunedì partirà la realizzazione dei traversi di testata, del piano viabile e della soletta del ponte, senza interruzione del traffico. L’appalto del Comune, finanziato dalla Regione, è in concomitanza con l’appalto dell’Anas di rifacimento del fondo della 675, i cantieri devono essere coordinati. Salvo imprevisti il cavalcavia Casanova riaprirà a fine novembre.