Astronomia per bambini

Videogiochi, social network e film sullo spazio come fonte d'ispirazione. Una passione per la scienza nata tra i banchi delle elementari e coltivata nel laboratorio in cantina. E poi, l'idea: un libro per condividere nozioni e curiosità sull'astronomia con altri bambini. Il progetto di Gabriele Ciancuto, 12enne di Amelia che frequenta la scuola media ‘Augusto Vera’, si intitola ‘Il sistema solare’ ed è disponibile su piattaforme online. A dargli una mano con la pubblicazione, i genitori.

Nel servizio di Giulia Bianconi, le parole dello stesso Gabriele Ciancuto, della mamma Simona Cannone, della docente di scienze Linda Leonardi e della dirigente scolastica Tiziana Lorenzoni