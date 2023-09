Sport e integrazione a Ponte San Giovanni

Un bando del Ministero delle politiche sociali per favorire l'integrazione tramite lo sport nei quartieri ad alta concetrazione di cittadini stranieri. Ventidue associazioni sportive vincitrici in tutta Italia. Tra queste c'è un'umbra: la Pontevecchio di Ponte San Giovanni, che ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro per il suo progetto, "Il ponte dell'incontro" e così potrà offrire l'accesso gratuito ad attività sportive ed eventi ai residenti nel quartiere in difficoltà economica. L'iniziativa nazionale, "Io vengo dallo sport" punta a offrire spazi alternativi rispetto a contesti territoriali e familiari difficili. I fondi sono stati stanziati tramite la società partecipata dallo Stato, "Sport e Salute". Un modo per contribuire alla riqualificazione del quartiere anche dal punto di vista delle relazioni, per superare pregiudizi e diffidenza, come ha sottolineato il sindaco Andrea Romizi. A Ponte San Giovanni già in estate è stato organizzato un centro estivo gratuito per 100 bambini, ma ora partiranno eventi con nutrizionisti, coach e psicologi, corsi di calcio e di atletica, gratuiti, fino a gennaio. Iscrizioni aperte nella sede della Ponte Vecchio.

Nel servizio di Elisa Marioni, con il montaggio di Renzo Matteucci, gli interventi di Emiliano Spazzoni, responsabile del Progetto ASD Pontevecchio, e di Sara Falcinelli, rappresentante Sport e Salute per l'Umbria