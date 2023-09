Emergenza abitativa per gli studenti

Un anno fa gli studenti universitari piantavano tende in piazza per protestare contro il caro affitti e la carenza di alloggi. Una situazione aggravata, a Perugia, dai lavori di ristrutturazione che stanno interessando diversi collegi universitari e che hanno fatto scendere la disponibilità di posti letto a 700 a fronte di 1300 studenti fuori sede aventi diritto. Il nuovo bando si è chiuso 3 giorni fa. La disponibilità di posti letto salirà a 1000 per l'anno accademico ormai alle porte, assicura l'assessore regionale all'istruzione Paola Agabiti. "Entro la metà di ottobre, annunncia, saranno pronti 120 posti nel padiglione B del collegio di innamorati e 100 in quello della facoltà di agraria. 74 posti letto saranno invece ricavati nella palazzina del complesso dell'ottagono, di proprietà dell'Ater, anche questa ancora un cantiere aperto. Infine la grande incognita del collegio di via Faina: più di 200 posti letto e un finanziamento da quasi 30 milioni per la ristrutturazione. Il cantiere, però, non è ancora avviato. Il governo ha differito la quarta tranche dei finanziamenti pnrr. E l'orizzonte del 2026 come data di fine lavori si allontana inesorabilmente

Nel servizio di Riccardo Milletti, con il montaggio di Gianluca Bazzoffia, l’intervento di Nicola Cardinali di Link Coordinamento Universitario