L'assegno accompagnato dalla formazione ha poche richieste

Tre soggetti occupabili su quattro vorrebbero ricevere un sussidio senza attivarsi. Così l'assessore regionale al lavoro Michele Fioroni, in un'intervista rilasciata al Sole24ore sul nuovo supporto formazione lavoro, misura alternativa che può essere richiesta, tramite il sito dell'Inps, da tutti coloro che hanno perso il reddito di cittadinanza. Si tratta, in Umbria, di 1200 persone tra i 18 e i 59 anni che la Regione, essendosi attivata il 21 agosto, è già riuscita a contattare. Dei 1200 ex percettori del reddito - ha detto Fioroni al principale quotidiano economico italiano - 660 risultavano già inseriti in politica attiva. Il 60 percento dei restanti 540, convocato dalla Regione, non si è neanche presentato. Uno su tre di quelli che hanno risposto alla chiamata ha rifiutato la proposta di prendere parte a corsi di formazione e la condizione di accettare offerte di lavoro entro un raggio di 80 chlometri dalla propria residenza. Le condizioni, cioè, necessarie, secondo le nuove disposizioni di legge, per accedere al supporto formazione lavoro: un assegno da 350 euro al mese per 12 mesi, non rinnovabili.

Il servizio di Riccardo Milletti con il montaggio di Federico Fortunelli