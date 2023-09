Le armonie della musica indiana risuonano nelle campagne di Assisi

Siamo al seminario di canto indiano dhrupad che si sta svolgendo alla Saraswati house a Porziano nelle campagne intorno ad Assisi, dove vengono organizzati laboratori di musica tenuti da insegnanti provenienti dall'India. A gestire il centro Gianni Ricchizzi, musicista che ha studiato e vissuto in India, tra i più importanti specialisti italiani nel settore, laureato all'Università hindu di Benares.

Questo corso è tenuto dal maestro Ritwik Sanyal, gli allievi provengono da tutta Italia, risiedono nel centro: ci sono lezioni per principianti e per studenti avanzati. La stagione musicale di solito comincia in primavera e si conclude a novembre.

