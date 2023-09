In Umbria il primo mondiale di Carabina Calibro 22

Ancora un grande riconoscimento per l'Umbria del tiro a volo, che si conferma sempre più patria internazionale delle varie discipline. Protagonista in questo caso lo Sporting Tav Piancardato, splendida location tra le colline di Collazzone, che ha ospita niente meno che il primo Campionato del mondo di precision rifle in calibro 22.



23 nazioni partecipanti, oltre 300 atleti da tutto il mondo. A trionfare non solo nella categoria lady ma anche nell'assoluto una giovanissima americana, Payton Grimes, già campionessa nel grosso calibro. Soddisfazione però anche nel clan della nazionale italiana, la cui partecipazione ha lasciato decisamente il segno.

Nel servizio di Luca Pisinicca, montato da Gabriele Liberati, le parole del presidente del Tav Piancardato, Marsilio Palermi, del membro dell'esecutivo Iprf Adam Sinfeld, della campionessa Payton Grimes e del team leader della nazionale italiana, Alessandro Mantero