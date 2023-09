Incidenti sul lavoro, emergenza continua

E' emergenza continua: 16 morti nei primi 7 mesi del 2023, più di 6 mila denunce di infortuni nei luoghi di lavoro; dati in aumento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Servono azioni immediate e politiche concrete. A Santa Maria degli Angeli l'assemblea regionale di Cgil, Cisl e Uil, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per i sindacati serve un patto per la salute e la sicurezza sul lavoro.