Al via il Cortile di Francesco

L'edizione di quest'anno del Cortile di Francesco si intitola 'Essere in regola', a 800 anni dalla regola bollata approvata dal papa Onorio III, che ancor oggi è il riferimento per le famiglie francescane. Ma il tema della regola è vastissimo e riguarda ogni istante della vita.



Il primo incontro è stato fra gli studenti delle superiori sul tema ‘Sani da morire: liberta e responsabilità’, con la scrittrice Laura Bonalumi e la psicologa Laura Dalla Ragione. Il tema di avvio è il film Barbie, figura che rivoluziona alla fine degli anni Cinquanta il riferimento infantile: si passa dal bambolotto cicciobello alla silhouette magra e bionda - e quindi inarrivabile - della dolly americana. Un pretesto per introdurre il tema dei disturbi alimentari che tuttavia, ha spiegato Dalla Ragione, sono conseguenze della sofferenza dell'anima. Nel pomeriggio, altri incontri su arte, economia ed ecologia con esperti di livello internazionale.

Nel servizio di Carlo Cianetti, le parole del direttore della comunicazione del Sacro Convento, fra Giulio Cesareo, e della psicoterapeuta Laura Dalla Ragione