Ospedale Castiglione: "Sarà potenziato"

La gru ferma ormai da qualche anno è ancora lì a svettare sullo skyline di Castiglione del lago. Sarebbe dovuta essere il simbolo del nuovo corso, quello dell'ospedale unico di Città della Pieve-Castiglione. Un ospedale che avrebbe dovuto essere implementato e che invece oggi lavora a scarto ridotto, pur conservando un presidio di pronto soccorso h24. La Regione ha smentito le voci che hanno iniziato a circolare su una sua eventuale chiusura e anzi ha assicurato che verrà potenziato. 20 posti letto, i reparti di base, alcune sperimentazioni e la conferma del pronto soccorso sempre aperto.



Da anni il comitato salute Trasimeno si batte per far sbloccare i lavori e potenziare l'ospedale. Qui dicono si potrebbero portare diverse specialità che ora sono concentrate al Santa Maria della Misericordia di Perugia, alleggerendo, in un'ottica di integrazione, la struttura del capoluogo. Accolta con favore la nota della regione, ora ci si aspetta che si passi dalle parole ai fatti.