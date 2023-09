Polemiche per il taglio dei pini

Un patrimonio che si è costituito in 70 anni non può andare perso in un giorno. Parte da questa certezza la protesta di un gruppo di cittadini di Bastia Umbra contro la scelta del comune di abbattere i ventidue pini presenti in via san Francesco, via Marsala e via Manzoni. Il taglio delle piante, con fondi Pnrr, è stato deciso per consentire i lavori di riprestino del manto stradale, il cui dissesto è attribuito proprio alle radici degli alberi. Una scelta contestata dall'associazione Progetto Bastia, che ha portato alla nascita di un comitato e alla raccolta di oltre mille firme.

Il comitato ha già presentato una diffida al comune e ora sta valutando progetti alternativi per la riqualificazione dell'area. In città sono arrivati gli esperti del gruppo Alle radici dell'albero, per verificare la possibilità di mettere in sicurezza le strade, conservando i pini