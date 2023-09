Una favola ecologista

E' la storia di Polimero quella che trova forma all'Umbria Green festival nella cornice di Palazzo Cesi ad Acquasparta. La favola moderna ed ecologista di un bambolotto di plastica, un burattino come lo era Pinocchio, ma nato in una fabbrica di polimeri, cresciuto in mezzo alla plastica e con la speranza di diventare biodegradabile. E' la storia di un mondo inquinato quella scritta dalla penna leggera e sagace di Giobbe Covatta, interpretata da Gene Gnocchi,

Musiche originali di Stefano Nanni. Sul palco anche la viola solista di Danilo Rossi, l'Orchestra Bruno Maderna e il coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia, oltre ad alcune scuole del territorio. Si tratta di uno degli appuntamenti dell'Umbria Green festival, la rassegna itinerante dedicata ai temi ambientali che coinvolge soprattutto gli studenti.