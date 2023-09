Si è tenuta a Collestrada ‘Proxima’, la festa di Sinistra italiana, alla quale hanno partecipato anche il segretario del partito Nicola Fratoianni e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. La scelta è dovuta alla problematica situazione ambientale di questa frazione di Perugia, congestionata dal traffico veicolare e dove l'ipotesi di un'opera molto impegnativo come il Nodino ha mobilitato buona parte della popolazione. Sinistra italiana è sempre stata contraria a questo intervento per il suo impatto ambientale e perché non è ritenuto adeguto a risolvere i problemi del traffico.

Tre giorni di dibattito su molti temi, comprese le questioni locali, e le prossime elezioni amministrative per le quali si propone un'aggregazione di sinistra forte e coesa all'interno del centrosinistra per sconfiggere le destre. Nel confronto pubblico anche la questione del salario minimo, del sostegno ai lavoratori e ai meno abbienti è stato centrale.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Lorenzo Papi, le parole di Nicola Fratoianni e Maurizio Landini