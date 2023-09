L'Esercito alla Quintana

Mentre a Foligno sale la febbre per la Giostra della Rivincita, la Quintana si conferma sempre più fenomeno di ampio respiro anche per quel che riguarda gli eventi collaterali.

Quella di ieri è stata a suo modo una giornata storica per la manifestazione, con il concerto a San Domenico della prestigiosa e versatile Banda musicale dell'esercito italiano, alla presenza del generale di corpo d'armata Carlo Lamanna, seguita poi dalla Parata dell'esercito con artiglieria d'epoca. La sezione storica del Reggimento di artiglieria a cavallo (accompagnata da una rappresentanza in costume composta dagli alfieri dei dieci rioni e dal gruppo musici del Rione Contrastanga) è uscita dalla Caserma Gonzaga per raggiungere Piazza della Repubblica, attraversando Corso Cavour.

La sezione di artiglieria a cavallo dell'Esercito italiano è erede delle tradizioni delle "batterie a cavallo" nate in epoca preunitaria, precisamente nel 1831 a Venaria Reale, grazie a un'intuizione di Alfonso La Marmora. Quest'ultimo, per consentire ad unità di artiglieria di operare al fianco della cavalleria, pensò di garantire maggiori agilità e velocità al movimento di tali reparti piazzando conducenti e serventi a cavallo, anziché seduti sugli avantreni o sugli assali dei pezzi come avveniva fino ad allora. È proprio vedendo i pezzi sfrecciare e saltare durante le esercitazioni che gli abitanti di Venaria attribuirono alle "batterie a cavallo" il nomignolo di 'voloire', che in dialetto piemontese significa ‘volanti’.

Gli artiglieri a cavallo indossano uniformi di foggia risorgimentale datate 1887, anno in cui - a Milano - si costituì il Reggimento. Uno degli elementi più caratterizzanti è il chepì, copricapo ornato con crini di cavallo al posto dei più comuni pennacchi.

Servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio di Gabriele Liberati