Polino riparte dall'albergo diffuso

E’ uno dei comuni più piccoli d’Italia, il secondo più piccolo dell’Umbria. Con i suoi 200 abitanti, Polino, nella Valnerina ternana, potrebbe essere destinato allo spopolamento e invece, grazie alla nascita di un albergo diffuso, idea di un ventenne del posto, arrivano i turisti attratti dalla natura, dalla storia e dal fresco dei suoi 800 metri. E c’è anche chi dall’estero compra casa qui. Insieme all’ufficio postale l’alimentari è un presidio fondamentale per mantenere vivo un paese. In un anno di attività l’albergo diffuso ha fatto registrare arrivi da tutta Italia e non solo.

Nel servizio di Gabriele Salari gli interventi di Alessandro Orsini, ideatore dell'albergo diffuso