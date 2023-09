L'invasione della vongola asiatica

Abbiamo sentito parlare del granchio blu e della vongola filippina, specie aliene provenienti da altri continenti che invadono il mare, ma il problema riguarda anche laghi e fiumi dell'Umbria, dove i canoisti partecipanti alla Discesa internazionale del Tevere, hanno scoperto la presenza di ben due molluschi alloctoni, ovvero estranei al nostro areale. Una è una vongola asiatica di dimensioni eccezionali, la Sinanodonta, e una osservata per la prima volta, Corbicula Fluminea, diffusa in Asia e Africa. Una pubblicazione scientifica a sette mani documenta la scoperta. Ma come arrivano da noi queste specie, quasi sempre per mano dell'uomo. Al seguito dei pesci importati dunque, o a volte grazie agli acquariofili. Un problema che sta crescendo a dismisura.

Il Lago Trasimeno ha ormai i fondali tappezzati dalla dreissena, un mollusco proveniente dall'Anatolia. Miliardi di questi piccoli molluschi che lasciano ben poco spazio vitale ad altre specie.

