Anche gli speleologi umbri per salvare Mark Dickey

Corsa contro il tempo per salvare uno speleologo statunitense bloccato da sabato a 1000 metri di profondità in una grotta in Turchia. Soccorsi stanno arrivando da tutto il mondo e anche l'Umbria è protagonista. C'è in campo infatti anche una squadra di Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU). Nella notte tra mercoledì e giovedì è giunta al campo base situato nei pressi della grotta Morca, nella provincia di Mersin, la prima squadra di 8 soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, partita dall'Italia nella mattinata di mercoledì con l'incarico di collaborare nell'assistenza sanitaria e nel recupero dello speleologo. Sono decine i tecnici italiani esperti nella progressione e soccorso in grotte profonde che stanno affluendo in Turchia.