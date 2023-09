Oggi la Ternana in campo a Como

Alle 16.15 la Ternana scende in campo al ‘Sinigaglia’ di Como alla ricerca della prima vittoria stagionale. Così mister Lucarelli alla vigilia della gara: “Loro sono un po' la mina vagante della Serie B. Ma io sono soddisfatto per come ho visto i ragazzi durante la sosta: hanno lavorato bene, con intensità e qualità. E sono convinto che c'è stata anche una crescita sul piano fisico. Poi, come sempre, è il ‘tribunale verde' ad avere l'ultima parola”.