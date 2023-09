Stasera il big match Spal-Perugia

Due dubbi di formazione, alla vigilia del big match della terza giornata del girone B di Lega Pro, quello tra Spal e Perugia: dubbi che mister Baldini scioglierà solo all'ultimo. A centrocampo il ballottaggio riguarda Acella e il rientrante Kouan, con l'ivoriano in predicato di partire titolare; Santoro non è stato invece convocato per un problema alla caviglia. Davanti il dubbio riguarda l'utilizzo dal primo minuto di Vasquez, ma non è escluso che il tecnico opti per un remake di quanto visto col Pescara, ovvero con Matos falso nueve, Ricci e Lisi sugli esterni. Per il resto non sono attese novità rispetto all'ultima uscita. Ma al di la delle scelte, per Baldini l'aspetto determinante sarà l'atteggiamento, tanto più contro la Spal, da tutti considerata come la candidata numero uno per il successo finale.