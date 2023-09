Giovani studenti a confronto

Young sparks simposium, tradotto il simposio delle giovani scintille. Un nome, un augurio per il futuro di oltre 200 studenti arrivati da atenei di tutto il mondo a Solomeo, nel cuore dell'Umbria, per 3 giorni di incontri e scoperte. Obiettivo: una grande festa dell'umanesimo. Temi: sostenibilità, scienza e tecnologia per questa prima edizione del simposio organizzato nell'ambito del progetto Erasmus.



Gli studenti, i lavoratori di domani, che arrivano anche da Brasile, Sri Lanka, Turchia, Nigeria, interagiranno con personalità internazionali nei settori della conoscenza scientifica, della tecnologia, della filosofia, dello sport. Saranno condivise idee e esperienze che convergeranno in una carta di intenti e nell'elaborazione di proposte concrete destinate alla commissione europea. Ad aprire i lavori l'incontro con il presidente del CONI Giovanni Malago'.