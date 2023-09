Effettuato con successo il Test alert

Pochi minuti dopo mezzogiorno, tutti i telefonini accesi suonano in maniera inconsueta: arrivano infatti gli sms del sistema di allarme pubblico nazionale It-Alert. La maggior parte delle persone al mercato settimanale di Ponte San Giovanni non era a conoscenza della sperimentazione.

I messaggi di allerta in futuro saranno utilizzati dalla Protezione civile per informare le persone che si trovano in aree potenzialmente a rischio. La sperimentazione, oggi in programma in Umbria, Piemonte e Puglia, ha funzionato regolarmente - fa sapere la Protezione civile regionale. Ci sono stati invece problemi nella compilazione del questionario pensato per migliorare il servizio: circa 46mila i cittadini che hanno segnalato di non essere riusciti ad aprirlo una volta ricevuto il messaggio.

Servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Fabio Donati