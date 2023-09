Supporto formazione e lavoro, in pochi rispondono alla convocazione

Promette una svolta in Umbria l'attivazione del Supporto alla formazione e al lavoro, lo strumento che sostituisce in parte il reddito di cittadinanza. Dal 21 agosto i centri per l'impiego hanno iniziato a contattare i potenziali "occupabili" per proporre loro percorsi di formazione e avviamento al lavoro, a cui è necessario aderire per ottenere i 350 euro mensili -per un massimo di 12 mesi. Se la maggior parte degli ex percettori risultava già inserita in un percorso formativo, in molti non hanno risposto all'ultima convocazione mentre una quota minoritaria ha rifiutato la proposta ricevuta, probabilmente perché già impegnata in attività lavorative in nero. Nel 2022 il Pnrr ha destinato al capitolo politiche attive dell'Umbria oltre 11 milioni.