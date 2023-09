La corrispondenza epistolare protagonista della storia

Dopo l'anteprima a Perugia, ha preso il via a Monte del Lago il Festival delle Corrispondenze, per raccontare l'arte attraverso il fascino della corrispondenza epistolare. Giunto alla dodicesima edizione, il festival declina ricerca storica, impegno civile, narrazione memoriale con dibattiti sul presente attraverso le potenzialità offerte da lettere, carteggi ed epistolari. Lettere mediterranee, nel caso di Mario Tozzi, per raccontare un “Mediterraneo inaspettato” come il titolo del libro scritto dal noto geologo e divulgatore scientifico. Riflette sull'antifascismo il giornalista Aldo Cazzullo con il suo libro “Mussolini il Capobanda, perché dovremmo vergognarci del fascismo”. Il festival andrà avanti con numerosi altri ospiti, per chiudere domenica 10 settembre.

Nel servizio di Monica Tasciotti, con il montaggio di Simone Pelliccia, gli interventi di Mario Tozzi e Aldo Cazzullo