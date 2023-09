Il rebus delle telecamere in Consiglio comunale

Riprese vietate, anzi no. Libero accesso alle telecamere durante le riunioni del Consiglio comunale, ma a patto che restino fuori dal cancelletto dell'emiciclo. Retromarcia della presidenza del Consiglio comunale di Terni che - dopo la quasi rissa fra il sindaco Stefano Bandecchi e alcuni consiglieri d'opposizione - tre giorni fa aveva annunciato ai capigruppo l'intenzione di far rispettare una norma mai applicata del regolamento e varare una stretta alle riprese tv dei lavori, sottoponendole ad autorizzazione preventiva. Negata, comunque, almeno per la prossima riunione.

Decisione ritrattata però a stretto giro, con la precisazione che le riprese potranno sempre essere fatte liberamente dagli spazi riservati alla stampa e che l'autorizzazione servirà unicamente per l'utilizzo delle telecamere fra i banchi del Consiglio. Una retromarcia arrivata anche dopo le proteste dell'opposizione. Restano comunque valide le prescrizioni ribadite dalla presidente Francescangeli sui tempi contingenti per gli interventi dei consiglieri in aula.

Nel servizio di Massimo Solani, le parole della presidente del Consiglio comunale di Terni, Sara Francescangeli, del capogruppo Pd in Consiglio comunale, Francesco Filipponi, e del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marco Cecconi