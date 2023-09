Al Menotti in scena la Turandot

La Turandot del lirico sperimentale di Spoleto in scena al teatro nuovo Menotti. Molti applausi per la prima di una serie di rappresentazioni dell'incompiuta di Puccini, presentata con il finale composto da Luciano Berio. Andrea Palleschi ha diretto l'orchestra e coro del teatro lirico sperimentale ed i cantanti selezionati nei concorsi del 2022 e di quest'anno in una produzione che al termine delle rappresentazioni a Spoleto approderà al teatro Morlacchi di Perugia, e poi Foligno, Città di Castello, Todi - protagonista della stagione lirica regionale. Il nuovo allestimento porta la firma di Alessio Pizzech. Nel suo secolo di vita l'opera di Puccini non ha mai smesso di intrigare il pubblico con gli enigmi che i pretendenti all'amore della principessa dovevano sciogliere - pena la decapitazione - e con la trasformazione dell'algida Turandot in una umanissima donna innamorata. Ma soprattutto con la bellezza della sua musica e delle sue arie, tra le più celebri dell'intero repertorio lirico.