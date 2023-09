Canapa da mangiare

Negli anni '40 con ben 100 mila ettari coltivati, l'Italia era il secondo produttore mondiale di canapa, usata soprattutto a scopo tessile, poi è stata abbandonata. Anche in Umbria, dove due giovani di Nocera Umbra hanno deciso 8 anni fa di riprenderne la coltivazione ad uso alimentare. Il campo vicino Spello è una giungla di piante alte due metri.

Un lavoro che impegna Edoardo e Jacopo tutto l'anno. Finita la raccolta dei fiori, inizierà la produzione della birra nella quale sono impiegati. Un lavoro impegnativo, una volta essiccati i fiori perdono il 75% del loro peso.

I semi di canapa certificati forniti dall'università di Poznan, in Polonia, sono selezionati in particolare per la produzione di olio.

Più che appartenere al passato, la canapa è la pianta del futuro, richiede pochissima acqua - qualità importante per affrontare periodi siccitosi che saranno sempre più frequenti, depura e rigenera il terreno.



Nel servizio di Gabriele Salari, montato da Gabriele Liberati, le parole degli imprenditori Edoardo Gammaitoni e Jacopo Gasparri