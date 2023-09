Canapa da mangiare

Da otto anni in Umbria si coltiva la canapa a uso alimentare, una piccola produzione che trova svariati impieghi. I fiori vengono raccolti rigorosamente a mano, da giugno a settembre, per la produzione di birra. I semi, invece, dopo la trebbiatura, sono pressati a freddo e diventano farina per la produzione della pasta, oppure olio.



Negli anni Quaranta, con ben centomila ettari coltivati, l'Italia era il secondo produttore mondiale di canapa, usata a scopo tessile: un'attività molto comune anche in Umbria. Oggi il Subasio veglia su un campo abbandonato vicino Spello, scelto da una giovane attività imprenditoriale di Nocera Umbra per la coltivazione, che impiega semi certificati forniti dall'università di Potsdam, in Polonia. Pochi sanno che l'ingrediente base della birra, il luppolo, è della stessa famiglia della canapa. Per cui l'intuizione di usare quest'ultima, oltre a far riscoprire un'antica coltura, che necessità di poca acqua e rigenera il terreno, dà eccellenti risultati per gli intenditori di birra.

