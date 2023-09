A Perugia la prima edizione di Uwine

Partenza col botto per UWine, il primo festival dedicato al vino umbro nel centro storico del capoluogo, nato grazie all'intuizione dell'associazione Openmind Perugia. La manifestazione punta a essere molto di più di un evento enogastronomico. Oltre alla scelta tra oltre 90 etichette, di 33 cantine provenienti dalle zone più vocate del territorio regionale, nella tre giorni iniziata ieri pomeriggio ci sono conferenze e talk, podcast dal vivo, stage musicali, visite guidate, proiezioni tematiche e la possibilità di visitare la mostra "Nero Perugino Burri" a palazzo Baldeschi a prezzo scontato. Non mancano neppure i camioncini con lo street food Made in Umbria, per mettere qualcosa tra i denti mentre si degusta.Tra i partner dell'iniziativa figura il Comune di Perugia che ha accolto con entusiasmo questa sfida e nel frattempo tende una mano agli altri centri umbri che, anche in questi giorni, ospitano eventi dedicati alle eccellenze enogastronomiche regionali (come ad esempio Montefalco, Orvieto e Cannara).