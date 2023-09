Una goccia di Gecko Festival

L'acqua raccontata in 60 scatta usando particolari tecniche di fotografia. A presentarle al pubblico lo stesso autore Maurizio Bacci, ingengere ambientale che ha dedicato la sua vita a catturare l'essenza dell'elemento al centro dell'edizione di quest'anno del Gecko Festival. Un festival che racconta il rapporto uomo-natura e la sua evoluzione partendo dall'esempio del piccolo borgo di Spina di Marsciano, colpito dal terremoto del 2009 e poi ricostruito. Come reagire alle scosse, trasformandole in energia positiva. Così il Gecko Festival - quest'anno Gecko Drops, una pillola che porta dritti dritti all'edizione del 2024 - ha affrontato di anno in anno temi diversi. Quest'anno quello dell'acqua. C'è la mostra Sinfonia in acqua, una camminata lungo il percorso del fiume Firsinone, un workshop per raccontare come le piccole gocce cambiano il mondo e un incontro con il patrimonio enogastronomico del territorio. La goccia di Gecko Festival si concluderà con un evento multimediale di musica e immagini a poca distanza dalla rocca di San'Apollinare.

Servizio di Erika Baglivo, con le interviste al fotografo Maurizio Bacci, Andrea Soldani del Gecko Festival, e Carlo Di Somma, presidente regionale Confcommercio.