Crollo alla palazzina Usl, stanze interdette e fermi alcuni servizi

Le farmaciste erano in quella stanza ma per fortuna non sedute a quella scrivania quando ieri verso le 11 di giovedì mattina dal soffitto sono improvvisamente venuti giù pesanti calcinacci. Per questo l'ultimo piano della palazzina della USL 1 in via XIV Settembre è stato interdetto, come poi altre stanze dopo il sopralluogo dei tecnici e dei vigili del fuoco. Fermo quindi il Servizio Farmacologico e quello Psicologico Giovanile, ma anche il resto della struttura è in difficoltà. Venerdì inizialmente il personale ha preferito non entrare, e la dirigenza ha confermato che dovevano attendere fuori fino alla fine dei sopralluoghi. Poi in una riunione sono state date rassicurazioni: la prima è che il previsto trasferimento di alcuni servizi in altre sedi viene anticipato a subito, mentre procederanno più speditamente i lavori di ristrutturazione.

Davanti al rischio di nuovi crolli il Nursind (sindacato delle professioni infermieristiche), chiede di intervenire a tutela del personale ma anche degli utenti, bambini, anziani, disabili, giovani, donne, che frequentano la struttura che ospita tra l'altro consultori, ambulatori e centro per vaccinazioni e prelievi.



Nel servizio di Osvaldo Baldacci, le interviste al dg della Usl Enrico Martelli e a Emiliano Mercantini del Nursind. Montaggio di Giorgio Belli.