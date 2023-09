La amazzoni cavalcano fino in Umbria per dire no alla violenza contro le donne e no al bullismo. Nell'anfiteatro del parco comunale Alexander Langer di Città di Castello, dove è in corso la 53^ Mostra Nazionale del Cavallo, giovani donne e cavalli si sono esibiti negli spettacoli equestri "Cavalli ed Eleganza", firmato da Nico Belloni, e in particolare "La Regina delle Amazzoni", con protagoniste Chiara Cutugno, 33 anni, eugubina, docente di zootecnia ed artista equestre, e la sua purosangue lusitana Desideria. Chiara, con i nastri "rossi" nei capelli, ha rappresentato una donna che con il suo cavallo si libera dalla violenza culturale e fisica di cui è vittima nella società, come simbolizzato dalla conclusione dello spettacolo, quando il cavallo bianco viene liberato di sella e finimenti. A seguire, giovanissimi campioni dell'equitazione sono stati i protagonisti dell'esibizione contro il bullismo.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci le interviste a Chiara Cutugno e Mirella Bianconi, vicepresidente Mostra Nazionale del Cavallo.