Intitolata una scuola a Patrizia Badiali

La sua presenza e il suo insegnamento sono ancora palpabili all'interno della scuola di Beroide cui aveva dedicato tutta la sua vita. È per questo che è risultato naturale intitolarle proprio quella scuola d'infanzia e primaria che è stata appena ristrutturata. Patrizia Badiali, questo il nome della maestra e adesso anche dell'edificio scolastico spoletino, è stata portata via dal Covid-19 nel dicembre 2020, appena poche settimane dopo essere andata in pensione. La maestra Patrizia è stata un punto di riferimento importante per molte generazioni di bambini della zona, sempre sorridente e rassicurante, è stata in prima linea non solo nelle attività rivolte ai suoi alunni, ma anche in quelle associative. Radicale l'intervento di ristrutturazione finanziato da Comune e Regione.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci le interviste al marito e alla figlia di Patrizia Badiali, alla dirigente scolastica Norma Proietti e al sindaco di Spoleto Andrea Sisti.