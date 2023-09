Una sorpresa eccezionale, sabato sera, sul palco dell'Auditorium San Domenico a Foligno. L'etoile di fama internazionale Eleonora Abbagnato che improvvisa un passo a due su un tacco 12 con Luigi Bonino, celeberrimo danzatore, prediletto di Roland Petit, insignito con il premio alla carriera. Al Foligno Danza Festival è stata la serata dedicata ai riconoscimenti per gli artisti che si sono distinti nel panorama nazionale ed internazionale. Coreografi, danzatori, giovani promesse, creatori di musica per il balletto ed insegnanti. Il meglio della danza. Classico e contemporaneo si sono esibiti in brani di grande tecnica, rielaborazione drammaturgica, pura espressione poetica. Tra i premiati - solo per citarne alcuni - l'ucraino Oleksii Potiomkin che ha ringraziato l'Italia per la vicinanza al suo paese. Sasha Riva e Simone Repele che hanno presentato una performance di grande suggestione. Gabriele Consoli, ballerino del teatro dell'Opera di Roma, premiato come promessa della danza.

Servizio di Luciana Barbetti