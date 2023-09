Emergenza infermieri

Una professione fondamentale, come si è visto durante la pandemia, che richiede tanto sacrificio e disponibilità dal punto di vista umano, ma il rapporto impegno richiesto-retribuzione non è affatto soddisfacente. In Umbria e nella provincia di Terni si verifica un doppio fenomeno: in entrata e in uscita. Infermieri che hanno fatto concorsi in regioni limitrofe e vorrebbero rientrare, altri che invece lasciano l’Umbria per lavorare in altre regioni o addirittura all’estero. Gli infermieri emigrano dove trovano una migliore organizzazione del lavoro, perché in Italia la carenza di organico è ormai strutturale. Negli ultimi anni incide anche il caro vita. La nuova frontiera dell’esodo sono i paesi della penisola arabica, dove lo stipendio è doppio o triplo, con l’aggiunta di numerosi benefit. Paesi ricchi che investono massicciamente nel settore sanitario ma non dispongono di personale locale adeguatamente formato.

Servizio di Antonio Barillari, con l'intervista a Valentina Porfidi, Segretaria Generale FP Cgil Terni.