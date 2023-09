Lo "zaino sospeso" per le famiglie in difficoltà economica

Volontari della Caritas diocesana di Terni Narni Amelia e dell’associazione San Martino al lavoro in 3 supermercati e centri commerciali. Raccolgono zainetti, quaderni, penne, pennarelli, materiale scolastico di ogni genere, per venire incontro alle famiglie in difficoltà economica, che le associazioni di volontariato riscontrano essere in costante aumento.

L’iniziativa "Prepariamo lo zaino", nata in collaborazione con l’assessorato alla scuola del Comune di Terni, durerà fino al 6 settembre. Oltre ai centri commerciali finora 12 cartolerie hanno aderito all’iniziativa. Una rete di solidarietà che dimostra quanto sia importante lavorare in sinergia. Il risultato è che tanti ragazzini andranno a scuola con un corredo scolastico completo.

Nel servizio di Antonio Barillari le interviste a Martina Tessicini dell'associazione San Martino e alla consigliera comunale Alessandra Salinetti.